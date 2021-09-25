"Милан" вырвал победу над "Специей"
Фото твиттер "Милана"
В рамках 6-го тура Серии А "Милан" в гостях одолел "Специю", забив решающий гол на 86-й минуте.
В составе "россонери" отличились Даниэль Мальдини и Браим Диас.
Набрав три очка, подопечные Стефано Пиоли вышли в лидеры Кальчо, но конкуренты могут обойти их уже в воскресенье.
"Специя" – "Милан" - 1:2
Голы: 0:1 – 48 Мальдини, 1:1 – 80 Верде, 1:2 – 86 Браим Диас.
"Специя": Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Сала (Верде, 65), Бурабия, Маджоре (Феррер, 64), Антист (Манай, 65), Нзола, Джаси (Стрелец, 79).
"Милан": Меньян, Калулу (Калабрия, 72), Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессье (Браим Диас, 82), Салемакерс, Тонали, Жиру (Пеллегри, 46), Ребич (Леау, 46), Мальдини (Беннасер, 59).
Не пропустите: Даниэль Мальдини забил дебютный гол за "Милан". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17