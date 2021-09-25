"Милан" вырвал победу над "Специей"

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"Милан" вырвал победу над "Специей"

Фото твиттер "Милана"

В рамках 6-го тура Серии А "Милан" в гостях одолел "Специю", забив решающий гол на 86-й минуте.

В составе "россонери" отличились Даниэль Мальдини и Браим Диас.

Набрав три очка, подопечные Стефано Пиоли вышли в лидеры Кальчо, но конкуренты могут обойти их уже в воскресенье.

"Специя" – "Милан" - 1:2

Голы: 0:1 – 48 Мальдини, 1:1 – 80 Верде, 1:2 – 86 Браим Диас.

"Специя": Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Сала (Верде, 65), Бурабия, Маджоре (Феррер, 64), Антист (Манай, 65), Нзола, Джаси (Стрелец, 79).

"Милан": Меньян, Калулу (Калабрия, 72), Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессье (Браим Диас, 82), Салемакерс, Тонали, Жиру (Пеллегри, 46), Ребич (Леау, 46), Мальдини (Беннасер, 59).

Не пропустите: Даниэль Мальдини забил дебютный гол за "Милан". | http://soccernews.ru
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