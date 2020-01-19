"Милан" вырвал победу над "Удинезе"

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"Милан" вырвал победу над "Удинезе"

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Милан" добыл победу над "Удинезе".

Теперь "россонери" занимают седьмое место, а "Удинезе" - 13-е.

"Милан" - "Удинезе" 3:2

Голы: Ларсен, 6 - 0:1, Ребич, 48 - 1:1, Тео, 71 - 2:1, Лазанья, 85 - 2:2, Ребич - 3:2

"Милан": Доннарумма, Кьер, Тео, Конти, Романьоли, Кессиэ, Беннасер, Кастильехо (Крунич, 77), Бонавентура (Ребич, 46), Ибрагимович, Рафаэл Леау.

"Удинезе": Муссо, Трост-Эконг, Нюйтинк (Несторовски, 78), Родриго Бекао, Ларсен, де Пауль, Фофана, Мандрагора, Сема, Окака Чука, Лазанья.

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