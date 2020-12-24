"Милан" вырывает победу в добавленное время
Закончилась встреча 14 тура итальянской Серии А. "Милан" дома смог переиграть "Лацио". Счет матча 3:2.
Победа позволила "россонери" остаться на первой строчке турнирной таблицы. У команды 34 очка. Римляне с 21 баллом остаются на 8 месте.
"Милан" - "Лацио" 3:2 (2:1)
Голы: Ребич, 10 - 1:0, Чалханоглу, 15 - 2:0, Луис Альберто, 28 - 2:1, Иммобиле, 59 - 2:2, Тео Эрнандес, 90+2 - 3:2
Нереализованный пенальти: Иммобиле, 28
"Милан": Доннарумма, Калулу, Романьоли, Тео, Калабрия (Диогу Далот, 90), Салемакерс (Кастильехо, 64; Мальдини, 90), Крунич, Тонали, Чалханоглу, Ребич, Рафаэл Леау (Хеуге, 79).
"Лацио": Рейна, Габаррон (Худт, 88), Раду, Луис Фелипе, Лаццари, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 73), Марушич, Эскаланте (Катальди, 46), Луис Альберто, Корреа (Мурики, 32), Иммобиле (Перейра, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17