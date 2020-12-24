"Милан" вырывает победу в добавленное время

Закончилась встреча 14 тура итальянской Серии А. "Милан" дома смог переиграть "Лацио". Счет матча 3:2.



Победа позволила "россонери" остаться на первой строчке турнирной таблицы. У команды 34 очка. Римляне с 21 баллом остаются на 8 месте.

"Милан" - "Лацио" 3:2 (2:1)

Голы: Ребич, 10 - 1:0, Чалханоглу, 15 - 2:0, Луис Альберто, 28 - 2:1, Иммобиле, 59 - 2:2, Тео Эрнандес, 90+2 - 3:2

Нереализованный пенальти: Иммобиле, 28

"Милан": Доннарумма, Калулу, Романьоли, Тео, Калабрия (Диогу Далот, 90), Салемакерс (Кастильехо, 64; Мальдини, 90), Крунич, Тонали, Чалханоглу, Ребич, Рафаэл Леау (Хеуге, 79).