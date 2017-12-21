"Милан" выступил с заявлением по будущему Бонуччи

"Милан" на своём официальном сайте опроверг информацию о желании защитника Леонардо Бонуччи покинуть клуб.

"Если коротко, то подобные домыслы неприемлемы. Леонардо эти сведения опровергает. Бонуччи абсолютно уверен в проекте "Милана", и все эти предрождественские истории не имеют под собой оснований. Капитан команды усердно работает, как и все остальные футболисты, чтобы исправить сложившуюся неприятную ситуацию" - говорится в заявлении "россонери".

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