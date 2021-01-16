"Милан" взял в аренду хавбека "Торино"

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"Милан" взял в аренду хавбека "Торино"

"Милан" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Торино" Суалио Мейте

"Россонери" арендовали 26-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

Французский хавбек будет выступать за "Милан" под 18-м номером.

В этом сезоне Мейте сыграл за "Торино" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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