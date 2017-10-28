"Милан" – "Ювентус" - 0:2 (обзор)

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"Милан" – "Ювентус" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура итальянской Серии А между "Миланом" и "Ювентусом".

Не пропустите: Дубль Игуаина принес "Ювентусу" важную победу над "Миланом". | http://soccernews.ru

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5 Рома 10 24
6 Сампдория 9 17
7 Фиорентина 10 16
8 Милан 11 16
9 Аталанта 10 15
10 Кьево 10 15
11 Болонья 11 14
12 Торино 10 13
13 Удинезе 10 9
14 Кальяри 10 9
15 Сассуоло 10 8
16 Дженоа 10 6
17 Кротоне 10 6
18 Хеллас Верона 10 6
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