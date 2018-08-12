"Милан" заинтересовался игроком из чемпионата Испании

Теги миланвильярреалсамуэль кастильехокарлос бакка

"Милан" заинтересовался игроком из чемпионата Испании

"Милан" хочет купить полузащитника "Вильярреала" Самуэля Кастильехо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб предложил за футболиста 18 миллионов евро и колумбийского нападающего Карлоса Бакку. Впрочем, "подводники" требуют за форварда не менее 25 миллионов.

В прошлом сезоне 23-летний Кастильехо провел за "Вильярреал" 38 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Не пропустите: В понедельник "Милан" должен закрыть сделку по очередному своему новичку. | http://soccernews.ru

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