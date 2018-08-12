"Милан" заинтересовался игроком из чемпионата Испании

"Милан" хочет купить полузащитника "Вильярреала" Самуэля Кастильехо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб предложил за футболиста 18 миллионов евро и колумбийского нападающего Карлоса Бакку. Впрочем, "подводники" требуют за форварда не менее 25 миллионов.

В прошлом сезоне 23-летний Кастильехо провел за "Вильярреал" 38 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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