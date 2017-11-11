"Милан" заинтересован в Дендонкере

Хавбек "Андерлехта" Леандер Дендонкер может продолжить карьеру в "Милане".

Как сообщает Football Italia, "россонери" уже четыре года наблюдают за футболистом и в январе попробуют его приобрести.

Соглашение Дендонкера с "Андерлехтом" рассчитано до лета 2021 года.

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