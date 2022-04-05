"Милан" заинтересован в форварде "Порту"
Фото: твиттер Тареми\Автор неизвестен
Иранский нападающий "Порту" Мехди Тареми привлек интерес "Милана", сообщает издание Record.
По информации источника, "россонери" уже начали узнавать информацию по поводу возможного трансфера будущим летом.
Отмечается, что португальский клуб хочет получить за своего форварда не менее 20 миллионов евро, однако "Милан" не планирует тратить на эту сделку такие деньги.
В нынешнем сезоне Тареми сыграл в 39 матчах "Порту" во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.
Также не пропустите: Сложные победы "Реала" и "Барселоны", феерия "Атлетико": результаты 30-го тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru
главное
-
Бензема о Мбаппе: "Когда Мбаппе будет играть в "Мадриде", мы будем забивать в два или даже в три раза больше"
-
Главные новости дня: 4 апреля
-
Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
-
Сложные победы "Реала" и "Барселоны", феерия "Атлетико": результаты 30-го тура Ла Лиги
-
Неудача "Ювентуса", потеря "Милана", успех "Интера": результаты 31-го тура Серии А
Лента новостей
-
Эмери высказался о шансах "Вильярреала" на успех в противостоянии с "Баварией"
-
Руни поделился мнением о будущем тренер для "Манчестер Юнайтед"
-
Артета прокомментировал разгром от "Кристал Пэлас"
-
Хосе Луис Мендилибар уволен из "Алавеса"
-
"Роналду уже не тот". Руни прошелся по португальцу
-
Куртуа поделился ожиданиями от матча с "Челси"
-
Бензема высказался по поводу победы над ПСЖ в Лиге чемпионов
-
Руни сказал, что нужно делать Погба
-
Бензема о Мбаппе: "Когда Мбаппе будет играть в "Мадриде", мы будем забивать в два или даже в три раза больше"
-
Тренер "Бенфики" поделился ожиданиями от встречи с "Ливерпулем" в ЛЧ
-
"Милан" заинтересован в форварде "Порту"
-
Главные новости дня: 4 апреля
-
Расписание матчей 1/4 финала Лиги конференций
-
Расписание матчей 1/4 финала Лиги Европы
-
Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
-
Сложные победы "Реала" и "Барселоны", феерия "Атлетико": результаты 30-го тура Ла Лиги
-
Неудача "Ювентуса", потеря "Милана", успех "Интера": результаты 31-го тура Серии А
-
Ларссон высказался о переходе из "Спартака" в АИК
-
Позор "Челси" и "Арсенала", феерия "Тоттенхэма", успехи лидеров: результаты 31-го тура АПЛ
-
"Реал Сосьедад" на 96-й минуте вырвал победу над "Эспаньолом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17