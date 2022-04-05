"Милан" заинтересован в форварде "Порту"

Теги портумехди таремимилан

"Милан" заинтересован в форварде "Порту"

Фото: твиттер Тареми\Автор неизвестен

Иранский нападающий "Порту" Мехди Тареми привлек интерес "Милана", сообщает издание Record.

По информации источника, "россонери" уже начали узнавать информацию по поводу возможного трансфера будущим летом.

Отмечается, что португальский клуб хочет получить за своего форварда не менее 20 миллионов евро, однако "Милан" не планирует тратить на эту сделку такие деньги.

В нынешнем сезоне Тареми сыграл в 39 матчах "Порту" во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

Также не пропустите: Сложные победы "Реала" и "Барселоны", феерия "Атлетико": результаты 30-го тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Роналду уже не тот". Руни прошелся по португальцу

"Роналду уже не тот". Руни прошелся по португальцу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов