"Милан" заинтересован в форварде "Порту"

Фото: твиттер Тареми\Автор неизвестен

Иранский нападающий "Порту" Мехди Тареми привлек интерес "Милана", сообщает издание Record.

По информации источника, "россонери" уже начали узнавать информацию по поводу возможного трансфера будущим летом.

Отмечается, что португальский клуб хочет получить за своего форварда не менее 20 миллионов евро, однако "Милан" не планирует тратить на эту сделку такие деньги.

В нынешнем сезоне Тареми сыграл в 39 матчах "Порту" во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

Также не пропустите: Сложные победы "Реала" и "Барселоны", феерия "Атлетико": результаты 30-го тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru