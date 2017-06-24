"Милан" заинтересован в Гонсало Родригесе

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"Милан" заинтересован в Гонсало Родригесе

Экс-защитник "Фиорентины" Гонсало Родригес может стать игроком "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, наставник "россонери" Винченцо Монтелла заинтересован в подписании футболиста, который в настоящее время является свободным агентом.

В прошедшем сезоне Родригес сыграл 33 матча и забил один гол.

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