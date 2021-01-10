"Милан" заинтересован в хавбеке "Андерлехта"

Полузащитник "Андерлехта" Альберт Самби Локонга попал в поле зрения "Милана", сообщает Calciomercato.com.

Хавбека, которого СМИ прозвали "бельгийским Бускетсом", присматривают для возможного усиления средней линии итальянского гранда.



21-летний футболист провел в составе "Андерлехта" 50 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.