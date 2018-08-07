"Милан" заинтересован в хавбеке "Челси"

"Милан" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Челси" Тьемуэ Бакайоко, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Также хавбек входит в сферу интересов "Севильи".

В прошлом сезоне 23-летний Бакайойо провел за "Челси" 43 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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