"Милан" заинтересован в подписании хавбека "Барселоны"

Итальянский "Милан" заинтересован в подписании полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, "россонери" планируют предпринять попытки подписать 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за "Барселону".

Напомним, главной трансферной целью на лето "Милана" стал хавбек "Арсенала". | soccernews.ru