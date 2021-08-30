"Милан" заинтересован в подписании Миранчука

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"Милан" заинтересован в подписании МиранчукаФото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

"Милан" находится в процессе переговоров по переходу хавбека "Бреста" Ромена Февра, сообщает Il Corriere dello Sport.

По информации источника, "россонери" предлагают за полузащитника 10 миллионов евро, однако французский клуб намерен выручить за игрока 15 миллионов.

Как сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио, в случае провала переговоров по этой сделке, "Милан" имеет запасной вариант в лице российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука. Миланский клуб уже сделал бергамаскам предложение, однако они не горят желанием расставаться с игроком сборной России.

В прошлом сезоне Миранчук сыграл 25 матчей в Серии А, в которых забил 4 гола.

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