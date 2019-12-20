"Милан" заинтересован в приглашении именитого немецкого тренера

Теги миланральф рангник

"Милан" заинтересован в приглашении именитого немецкого тренера

Глава отдела развития и спорта компании "Red Bull" Ральф Рангник может продолжить карьеру в Италии.

По информации Bild, в скором времени работу немецкому специалисту предложит "Милан".

При этом "россонери" хотят видеть Рангника как на посту главного тренера, так и на должности спортивного директора.

Осенью сообщалось, что 61-летний наставник был в сфере интересов "Баварии" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Милан" готов побороться за нападающего "Зальцбурга" Холанда. | http://soccernews.ru
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