"Милан" заинтересован в приглашении именитого немецкого тренера

Глава отдела развития и спорта компании "Red Bull" Ральф Рангник может продолжить карьеру в Италии.

По информации Bild, в скором времени работу немецкому специалисту предложит "Милан".

При этом "россонери" хотят видеть Рангника как на посту главного тренера, так и на должности спортивного директора.

Осенью сообщалось, что 61-летний наставник был в сфере интересов "Баварии" и "Манчестер Юнайтед".

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