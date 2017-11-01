"Милан" заинтересован в приглашении Конте

Наставник "Челси" Антонио Конте может стать тренером "Милана", сообщает Calciomercato.

По информации ресурса, руководство "россонери" недовольно последними результатами команды и считают Конте хорошим кандидатом на смену Винченцо Монтелле.

Напомним, что на этот пост также претендуют Вальтер Маццари и Паулу Соуза.

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