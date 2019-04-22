"Милан" заинтересован в приобретении 22-летнего игрока "Аякса"
"Милан" намерен купить полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, нидерландский клуб хочет продать 22-летнего игрока за 50 миллионов евро.
"Милан" несколько лет назад был близок к подписанию. В этом году миланцы снова заинтересовались в футболисте после его игры в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса".
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 31 матче, отметившись 8 голами и 11 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|31
|77
|2
|ПСВ
|31
|77
|3
|Фейеноорд
|31
|59
|4
|АЗ
|31
|52
|5
|Хераклес
|31
|48
|6
|Витесс
|31
|47
|7
|Утрехт
|31
|47
|8
|Виллем II
|31
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|37
|11
|ВВВ Венло
|31
|37
|12
|АДО Ден Хааг
|31
|36
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортунна Ситтард
|31
|34
|15
|Эммен
|31
|32
|16
|Эксельсиор
|31
|27
|17
|Де Графсхап
|31
|26
|18
|НАК Бреда
|31
|22