"Милан" заинтересован в приобретении 22-летнего игрока "Аякса"

"Милан" намерен купить полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, нидерландский клуб хочет продать 22-летнего игрока за 50 миллионов евро.

"Милан" несколько лет назад был близок к подписанию. В этом году миланцы снова заинтересовались в футболисте после его игры в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 31 матче, отметившись 8 голами и 11 ассистами.

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