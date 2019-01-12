"Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед"

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"Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед"

"Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации издания, итальянский клуб готов купить 31-летнего бельгийца в течение зимнего трансферного окна.

Конкуренцию "россонери" составят "Порту" и "Гуанчжоу Эвергранд". Сам хавбек намерен сменить команду из-за ухода Жозе Моуринью с тренерского мостика "красных дьяволов".

В текущем сезоне Феллаини сыграл за "МЮ" 21 матч, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

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