"Милан" заинтересован в Рафинье

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара попал в сферу интересов "Милана", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, "россонери" зимой попытается арендовать игрока с правом выкупа. Отметим, что в услугах футболиста также заинтересован "Арсенал".

В этом сезоне Рафинья еще не выходил на поле из-за повреждения колена.

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