"Милан" заинтересован в трех известных клиентах Жорже Мендеша

Итальянский "Милан" заинтересован в услугах сразу трех клиентах известного агента Жорже Мендеша.

Как информирует Football Italia, сегодня вечером руководство "россонери" проведет встречу с португальцем, дабы обсудить возможное приобретение полузащитника мюнхенской "Баварии" Ренату Санчеша и форвардов "Монако" Радамеля Фалькао и лондонского "Челси" Диего Косты.

Напомним, Санчеш выразил желание перейти в "Милан". | soccernews.ru