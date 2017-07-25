"Милан" заинтересован в трех известных клиентах Жорже Мендеша

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"Милан" заинтересован в трех известных клиентах Жорже МендешаИтальянский "Милан" заинтересован в услугах сразу трех клиентах известного агента Жорже Мендеша.

Как информирует Football Italia, сегодня вечером руководство "россонери" проведет встречу с португальцем, дабы обсудить возможное приобретение полузащитника мюнхенской "Баварии" Ренату Санчеша и форвардов "Монако" Радамеля Фалькао и лондонского "Челси" Диего Косты.

Напомним, Санчеш выразил желание перейти в "Милан". | soccernews.ru

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