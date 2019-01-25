"Милан" заинтересован в возвращении экс-игрока "Барселоны"

"Милан" заинтересован в возвращении бывшего полузащитника "Барселоны" Жерара Деулофеу, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" рассчитывают до закрытия зимнего трансферного окна арендовать 24-летнего футболиста, который сейчас выступает за "Уотфорд".

Деулофеу выступал за "Милан" в 2017 году на правах аренды.

В текущем сезоне испанец сыграл за "Уотфорд" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

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