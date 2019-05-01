"Милан" закроет команду на базе на 5 дней

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"Милан" закроет команду на базе на 5 дней

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо принял решение закрыть команду на базе до встречи с "Болоньей", которая пройдет 6 мая.

К такому решению 41-летний специалист пришел из-за того, что полузащитник команды Тьемуэ Бакайоко опоздал на тренировку на час.

Исходя из этого, игроки "Милана" с четверга по понедельник пробудут на базе клуба. Некоторые футболисты были возмущены этим, однако тренер был непреклонен. 

Опоздавшего Бакайоко оштрафуют на крупную сумму.

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