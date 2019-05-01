"Милан" закроет команду на базе на 5 дней
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо принял решение закрыть команду на базе до встречи с "Болоньей", которая пройдет 6 мая.
К такому решению 41-летний специалист пришел из-за того, что полузащитник команды Тьемуэ Бакайоко опоздал на тренировку на час.
Исходя из этого, игроки "Милана" с четверга по понедельник пробудут на базе клуба. Некоторые футболисты были возмущены этим, однако тренер был непреклонен.
Опоздавшего Бакайоко оштрафуют на крупную сумму.
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|2
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|34
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|Аталанта
|34
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|Рома
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|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
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|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Фиорентина
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|Кальяри
|34
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|СПАЛ
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|Болонья
|34
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|15
|Парма
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|Дженоа
|34
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|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15