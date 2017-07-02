"Милан" заплатит за Чалханоглу 20 миллионов евро

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"Милан" заплатит за Чалханоглу 20 миллионов евро

"Милан" договорился с "Байером" о трансфере полузащитника Хакана Чалханоглу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, сумма сделки составит 20 миллионов евро, ещё четыре миллиона будут доступны в качестве бонусов.

Также отмечается, что Чалханоглу заключит с "Миланом" контракт до лета 2021 года, по которому он будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы. 

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