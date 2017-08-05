"Милан" заплатит за Калинича 20 миллионов евро

"Милан" по-прежнему надеется приобрести нападающего "Фиорентины" Николу Калинича.

По информации Football Italia, миланский клуб готов заплатить за 29-летнего футболиста 20 миллионов евро, но флорентийцы надеются выручить от продажи 25 миллионов.

В прошлом сезоне Калинич забил 20 голов и сделал четыре голевые передачи в 42 встречах.

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