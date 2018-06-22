"Милан" запросил за Сусо трёх игроков "Интера"

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"Милан" запросил за Сусо трёх игроков "Интера"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли в ироничной форме прокомментировал интерес "Интера" к вингеру "россонери" Сусо.

"Хорошо, давайте закроем с "Интером" сделку по Сусо. Но они должны отдать нам Икарди, Перишича и Брозовича" - цитирует Мирабелли Football Italia.

Напомним, что в число акционеров "Милана" могут войти американские инвесторы. | http://soccernews.ru

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