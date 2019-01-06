"Милан" заработал кругленькую сумму благодаря ФИФА

Бюджет "Милана" пополнился на 12 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, финансовые дела "россонери" поправил "Трабзонспор", который выплатил итальянскому клубу вышеуказанную сумму.

Дело в том, что ФИФА обязала "бордово-голубых" рассчитаться за трансферы Юрая Куцки и Хосе Сосы, совершённые ещё в 2017 году.

Стоит отметить, что на "Трабзонспор" был наложен запрет на регистрацию новых игроков до урегулирования ситуации.

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