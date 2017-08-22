"Милан" завершил работу на трансферном рынке

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне объявил о завершении работы клуба на трансферном рынке.

Напомним, что последней покупкой "россонери" стал хорватский нападающий "Фиорентины" Никола Калинич.

"Мы довольны приобретением Калинича. На данный момент больше не планируем покупок" - цитирует Фассоне Football Italia.

Стоит отметить, что этим летом "Милан" подписал 11 новичков.

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