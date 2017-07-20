"Милан" ждет новостей по Белотти

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"Милан" ждет новостей по БелоттиИтальянский "Милан" ждет новостей по форварду "Торино" Андреа Белотти, информирует Football Italia.

По сведениям источника, сегодня президент "быков" Урбано Каиро планирует встретиться с 23-летним нападающим своего клуба, чтобы обсудить его будущее. В случае, если футболист изъявит желание сменить команду, босс "Торино" будет готов выслушать предложения по нему, чем и планируют воспользоваться "россонери", готовящие предложение за Белотти в размере 60-ти миллионов евро с включением в сделку одного из своих игроков.

Напомним, "Милан" отказался от приобретения Мораты в пользу другого форварда "Реала". | soccernews.ru

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