"Милан" ждет очередная трансферная рокировка? Боссы клуба планируют сделать ставку на тотальное омоложение состава в условиях кризиса

От культового "Милана" начала нулевых осталась одна только память. Уже даже в Италии нет прежнего пиетета перед "россонери", а середняки Серии "А" едут на "Сан-Сиро" без боязни и дрожи в коленках. Болельщики легендарного клуба каждый год переживают настоящее потрясение – команда меняется до неузнаваемости, а результаты останутся плачевными. Руководство старается постоянно говорить о каком-то проекте, но по факту имеем одни кадровые революции и каждый раз с новыми руководителями. Опальные китайцы выбросили на ветер несколько десятков миллионов в евровалюте, а хедж-фонд Elliot каждый сезон меняет ответственных лиц у руля. Леонардо не справился и вернулся в ПСЖ, Паоло Мальдини тоже провалился, но его до сих пор хотят видеть в клубе, чего не скажешь о Бобане, который уже уволен. Все идет к тому, что этим летом перестройкой будет руководить Айвен Газидис, но особого оптимизма сторонникам команды это не добавляет.



Среди неотложных вопросов – решение контрактов лидеров. Алессио Романьоли дал четко понять, что останется. Джанлуиджи Доннарумма тоже не хочет уходить из "Милана", но продлить контракт на тех же условиях (голкипер получает 6 млн в сезон) просто невозможно. Клиенту Мино Райолы придется либо уменьшить свои запросы, либо уйти – "россонери" не хотят допустить ситуации, когда игрок через год уйдет бесплатно. Также в "Милане" рассчитывают продать хавбеков Франка Кессье и Лукаса Пакета, выручив более 60 млн. На ивуарийца претендует "Наполи", а бразильцем интересуется "Фиорентина". Ну и на десерт – Златан Ибрагимович. Швед неплохо зарекомендовал себя по возвращении в Италию, но "красно-черные" до сих пор не имеют четкого решения, стоит ли продолжать сотрудничество. К слову, сам форвард тоже еще не определился со своим будущим.



Все идет к тому, что в следующем сезоне (когда бы он не начался) "Милан" снова предстанет новой командой. Итальянские СМИ ежедневно пытаются спрогнозировать потенциальные трансферы и перестановки. Единство есть только относительно фигуры главного тренера. Стефано Пиоли должен сохранить свой пост. Аленатторе помог коронавирус, ведь до пандемии много кто сомневался, что 54-летний специалист продолжит работать с командой. Круг потенциальных кандидатов на замену варьировался от Андрея Шевченко до Ральфа Рангника. Похоже, Пиоли оставляют за его умение развивать игроков, поскольку на "Сан-Сиро" запланировано очередное омоложение. Телеканал Telelombardia попытался предсказать, как будет выглядеть основной состав "Милана" в следующем сезоне уже без Ибрагимовича и в случае продажи Доннаруммы, Пакета и Кессье. Не беспокоиться за свои позиции могут только пятеро игроков из нынешней команды. Это капитан Романьоли, в котором видят новый символ клуба. Левый защитник Тео Эрнандес – француз расцвел после своего перехода из "Реала" и уже привлек внимание европейских грандов, но не хочет никуда идти. Также в списке опорный хавбек Исмаэль Беннасер: алжирец тускло выглядел, пока "Миланом" руководил Марко Джампаоло, но с приходом Стефано Пиоли начал демонстрировать игру, достойную лучшего игрока КАН-2019. Похожая ситуация и с Ребичем. Хорват настолько поразил руководство, что его контракт с "Айнтрахтом" попытаются выкупить в ближайшее время (сейчас хорват находится в аренде у "Милана"). Также сохранит свое место правый защитник Андреа Конти, которому дадут шанс наконец проявить себя. Слава богу, две тяжелые травмы остались позади!



А вот именами потенциальных новичков издание несколько удивило. Вместо Доннаруммы, которого рассчитывают продать минимум за 50 млн евро, Милан хочет купить голкипера "Аякса" Андре Онану. Воспитанник "Барселоны" проводит второй блестящий сезон за амстердамцев подряд и вполне способен сделать шаг вперед в своей карьере. Что касается напарника для Романьоли, то выбор не так очевиден. Ожидается, что Матео Мусаккио вернется в Примеру, а вместо аргентинца придет центрбек "Страсбурга" Мохамед Симакан. Французу лишь 19, но он стал настоящим открытием нынешнего сезона в Лиге 1, поэтому за него придется побороться с рядом топ-клубов, среди которых "Боруссия" (Дортмунд) и "Тоттенхэм". Больше всего изменений претерпевает средняя линия "Милан", где у команды пока самые большие проблемы. Партнером Беннасера ​​в опорной зоне должен стать Ибрагим Сангаре из "Тулузы". "Фиалки" бездарно провели текущий сезон, заняв последнее место в турнирной таблице и, как оказалось, уже официально вылетев из Лиги 1, поэтому лидеры неизбежно будут покидать команду. Среди них и 22-летний ивуариец. На фланги атаки миланцы тоже нашли не самых очевидных кандидатов. Речь идет о вингере "Зальцбурга" Доминике Собослаи, который в компании с Холандом и Минамино дали о себе знать в текущей Лиге Чемпионов. Также "Милан" присмотрел парочку звезд чемпионата Бельгии. "Россонери" хотят пригласить футболиста "Брюгге" Крепена Дьятта. Сенегалец в 34 матчах нынешнего сезона настрелял 8 голов и сделал 4 ассиста. Кроме того, Милану нравится нападающий "Гента" Джонатан Дэвид. Канадец призван стать напарником Ребича. Статистика 20-летнего форварда в Бельгии впечатляет – 23 гола и 10 ассистов за 40 матчей. Неудивительно, что на него также охотится "Барселона"!



На первый взгляд, с таким усилением "Милан" не сможет претендовать на высокие места даже в Серии "А". А тут еще и в прессе регулярно пишут об интересе к более звездным игрокам. Но следует понимать, что именно такой сценарий – наиболее реальный для "россонери". У клуба проблемы с ФФП и с доходами, титульный спонсор по новому контракту будет платить еще меньше, а перспектива строительства новой арены заставляет считать каждую копейку. Стоит смириться, что в ближайшее время мы не увидим "Милан" среди сильнейших в Европе, но правильная стратегия позволит вырастить конкурентную команду. Именно вырастить, и для этой цели Telelombardia собрала чуть не идеальных исполнителей. Интересно, действительно ли они все на карандаше у боссов "Милана"?

Игорь Малиенко | soccernews.ru