"Милан" ждёт ответ от "Аталанты" по трансферу Миранчука

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"Милан" ждёт ответ от "Аталанты" по трансферу Миранчука

Фото инстаграм Алексея Миранчука

"Милан" не теряет надежд заполучить полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука до закрытия летнего трансферного окна.

По информации Sky Sport Italia, вариант с подписанием россиянина остаётся приоритетным для "россонери" после срыва перехода хавбека "Бреста" Ромена Февра.

В "Милане" понимают, что переговоры будут тяжелыми. Сейчас клуб ждёт ответ от бергамцев на первое предложение.

В этом сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 2 матча. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" усилился хавбеком "Челси". | http://soccernews.ru
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