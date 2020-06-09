Милана Тюльпанова рассказала, почему она развелась с Александром Кержаковым
Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кержакова, рассказала, почему она развелась с футболистом.
"Почему развелись с мужем? Потому что он был… Знаете, как в "Знакомстве с Факерами" говорили…", - ответила девушка на вопрос в stories в Instagram, намекнув на нецензурное слово.
Кержаков женился на Тюльпановой в июне 2015 года. 10 апреля 2017 года у пары родился сын Артемий. 13 мая 2018 года Тюльпанова объявила о разрыве отношений. Девушка неоднократно заявляла об избиениях со стороны экс-футболиста. По последней информации, Кержаков должен Тюльпановой более 600 тысяч рублей в виде алиментов.
Стоит отметить, что Милана является дочерью Вадима Тюльпанова, который занимал пост члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Ненецкого автономного округа. Тюльпанов скончался в апреле 2017 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20