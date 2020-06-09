Милана Тюльпанова рассказала, почему она развелась с Александром Кержаковым

Теги зенит санкт-петербургалександр кержаков

Милана Тюльпанова рассказала, почему она развелась с Александром Кержаковым

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кержакова, рассказала, почему она развелась с футболистом.

"Почему развелись с мужем? Потому что он был… Знаете, как в "Знакомстве с Факерами" говорили…", - ответила девушка на вопрос в stories в Instagram, намекнув на нецензурное слово.

Кержаков женился на Тюльпановой в июне 2015 года. 10 апреля 2017 года у пары родился сын Артемий. 13 мая 2018 года Тюльпанова объявила о разрыве отношений. Девушка неоднократно заявляла об избиениях со стороны экс-футболиста. По последней информации, Кержаков должен Тюльпановой более 600 тысяч рублей в виде алиментов.

Стоит отметить, что Милана является дочерью Вадима Тюльпанова, который занимал пост члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Ненецкого автономного округа. Тюльпанов скончался в апреле 2017 года.

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