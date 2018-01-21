Милано-римская дуэль: в бескомпромиссном матче "Интер" схлестнется с "Ромой"

"Интер" – "Рома"

Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Давиде Масса

После двухнедельного перерыва итальянская Серия А возвращается к привычному режиму. На очереди 21-й тур, основная часть матчей которых состоится в рамках воскресной программы, а хэдлайнером насыщенного игрового дня станет противостояние двух тяжеловесов, больших футбольных брендов "Интера" и "Ромы". На данный момент обе команды объединяет не только тот факт, что нынешний главный тренер "нерадзурри" Лучано Спаллетти еще в прошлом сезоне успешно работал в стане "волков", но и то, что и те, и другие давненько не побеждали. Римляне выиграли всего лишь один из последних шести матчей, причем в трех дуэлях подопечные Эусебио Ди Франческо покидали поле сражения ни с чем.

Миланский гранд здорово шел по сезону. В определенный момент "Интер" даже был главным преследователем в турнирной таблице лидера "Наполи", но после неожиданного домашнего поражения от "Удинезе" в 17-м туре, дела "нерадзурри" пошли наперекосяк. Далее последовало фиаско в Сассуоло и миланском дерби, в канун Нового Года "интеристы" не смогли забить "Лацио", а в крайнем матче подопечные Спаллетти на последних минутах упустили победу над "Фиорентиной".

Очный поединок на "Джузеппе Меацца" может стать отправной точкой в борьбе за третье место, которое обеспечивает прямую путевку в Лигу Чемпионов. "Наполи" и "Ювентус" слишком далеко убежали, чтобы их можно было настигнуть, а вот схватка за "бронзу" между "Интером", "Ромой" и "Лацио" обещает быть не менее интересной, чем дуэль за чемпионский титул. Победа над одним из двух прямых конкурентов обеспечит одной из этих команд, прежде всего, психологическое (ментальное) преимущество, поэтому недооценивать стратегическую важность ближайшего милано-римского противостояния не стоит.

Интересные факты противостояния "Интера" и "Ромы":

Статистика очных встреч "Интера" и "Ромы" насчитывает 192 матча. Преимущество на стороне миланцев – 85 побед против 56 у римлян. Еще в 51 встрече победитель не был определен.

Последний матч между командами на "Джузеппе Меацца" завершился победой "джаллоросси" со счетом 3:1. На гол Мауро Икарди "Рома" ответила дублем Раджи Наингголана и реализованным пенальти Диего Перотти.

"Нерадзурри" проиграли лишь дважды в последних 22 матчах в рамках Серии А.

Нынешний наставник "Интера" Лучано Спаллетти летом 2017 оставил "Рому" ради миланского гранда.

Ориентировочные составы на игру:

Интер: Ханданович, Канселу, Шкриниар, Миранда, Сантон, Гальярдини, Весино, Кандрева, Валеро, Перишич, Икарди

Рома: Алиссон, Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов, Строотман, Де Росси, Наингголан, Перотти, Эль-Шаарави, Джеко

Прогноз на матч "Интер" – "Рома":

Учитывая последние результаты команд, говорить о явном фаворите в этом противостоянии не приходится. Из-за родных стен небольшое преимущество букмекеры отдают "Интеру", победа которого оценивается коэффициентом 2.3. В то время, как виктория "Ромы" в среднем оценивается в 3.0.

Богдан Архипенко

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