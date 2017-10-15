Миланов: "Акинфеев много раз спасал команду в матче с "Краснодаром"

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Миланов: "Акинфеев много раз спасал команду в матче с "Краснодаром"

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром" (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России, особенно отметив игру голкипера Игоря Акинфеева.

"Нам было очень тяжело, ведь у нас много травмированных. Мы показали хороший футбол, боролись до конца и заслуженно победили. Игорь Акинфеев сегодня много раз спасал команду. Он - один из лучших вратарей в мире. Первый тайм был тяжёлым. Но после гола мы проводили хорошие контратаки, могли забить еще. У "Краснодара" тоже были хорошие моменты. Что касается того, тяжело ли мне было играть, то любому игроку тяжело, когда он не играет в каждом матче. Но мы профессионалы и выкладываемся на тренировках, чтобы не терять форму", - цитирует Миланова официальный сайт ЦСКА.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на третье место в Премьер-лиге.

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