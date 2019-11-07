Миланов: "Думаю, сегодня ЦСКА выиграет у "Ференцвароша"

Экс-игрок ЦСКА Георги Миланов сказал, что ЦСКА в сегодняшнем матче Лиги Европы победит "Ференцварош". Об этом сообщает Sport24.

"Сегодня, думаю, ЦСКА победит. Шансы в Лиге Европы на сто процентов не потеряны. Если есть пять, десять или пятнадцать процентов, то команда должна выигрывать все и смотреть, что происходит в других матча", - сказал Миланов.

27-летний болгарин выступал в ЦСКА с 2013 по 2018 год.

Матч состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе "Гроупама Арена". Начало - в 23:00 (мск).

Прошлая встреча команд в Москве закончилась поражением "армейцев" со счетом 1:0.

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