Миланов: "Фаворитов в борьбе за чемпионство нет"

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Миланов: "Фаворитов в борьбе за чемпионство нет"Полузащитник московского ЦСКА Георги Миланов высказался о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Я думаю, что сейчас нет фаворитов в борьбе за чемпионство. До возобновления чемпионата такой командой был "Локомотив". Однако сейчас "железнодорожников" нельзя назвать явными фаворитами. У всех будут осечки, все будут терять очки. Мы не следим за играми соперников, а рассчитываем только на себя и отталкиваемся от своих результатов", - приводят слова 26-летнего хавбека армейцев Известия.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет против "Динамо". | soccernews.ru

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