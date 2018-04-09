Миланов: "Фаворитов в борьбе за чемпионство нет"

Полузащитник московского ЦСКА Георги Миланов высказался о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Я думаю, что сейчас нет фаворитов в борьбе за чемпионство. До возобновления чемпионата такой командой был "Локомотив". Однако сейчас "железнодорожников" нельзя назвать явными фаворитами. У всех будут осечки, все будут терять очки. Мы не следим за играми соперников, а рассчитываем только на себя и отталкиваемся от своих результатов", - приводят слова 26-летнего хавбека армейцев Известия.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет против "Динамо". | soccernews.ru