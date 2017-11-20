Миланов и Алексей Березуцкий не сыграют с "Бенфикой"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что два игрока армейской команды - защитник Алексей Березуцкий и хавбек Георги Миланов - пропустят матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Бенфики".

"Оба игрока получили травмы. Окончательный диагноз и сроки их восстановления мы в ближайшее время опубликуем на сайте клуба, потому что обследование ещё не закончено. Но их участие в матче с "Бенфикой" абсолютно исключено" - сказал Бабаев.

Напомним, что матч ЦСКА - "Бенфика" состоится в среду, 22 ноября, в 20:00 по московскому времени.

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