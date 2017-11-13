Миланов и ЦСКА намерены продлить сотрудничество

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Миланов и ЦСКА намерены продлить сотрудничествоПолузащитник московского ЦСКА Георги Миланов намерен продлить действующее соглашение со своим клубом.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал агент 25-летнего хавбека Мирчо Димитров. В частности, им было сказано: "Миланов заинтересован в продлении контракта с ЦСКА и обсудит все детали в конце декабря. Я неоднократно говорил руководству клуба, что Георгий хочет продолжать карьеру в составе армейцев. Насколько мне известно, тренерский штаб заинтересован в футболисте, но мы приняли решение дождаться начала перерыва и все обсудить в спокойной обстановке".

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