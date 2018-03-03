Миланов: "Наша задача – забить "Уралу", и чем скорее, тем лучше"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал о настрое команды на матч 21-го тура чемпионата России против "Урала".

"Скорее всего, будет холодно. Россия не Испания, в это время может пойти сильный снег. Согласен с тем, что команде, которая приехала обороняться, это может оказаться на руку. Наша задача – забить, и чем скорее, тем лучше. Тогда наш соперник будет вынужден раскрыться, и игра пойдет", - сказал он.

Матч ЦСКА – "Урал" состоится сегодня, 3 марта. Начало встречи в 14:00. | http://soccernews.ru