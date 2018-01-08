Полузащитник московского ЦСКА Георги Миланов назвал свою главную проблему для нынешнего сезона.

"В 2018-м году больше всего я хочу быть здоровым. Пока не знаю, где продолжу свою карьеру, это одна из главных проблем в этом году. ЦСКА - моя команда, это для меня первый клуб за границей. В Москве чувствую себя как дома. В январе у меня состоятся переговоры, потому что есть интерес со стороны команд из других стран. Но я хочу поговорить сначала с ЦСКА и понять их позицию, а они услышали бы мои пожелания. Если договоримся, хотел бы продолжать играть в ЦСКА много лет", - цитирует 25-летнего хавбека БНТ.

Напомним, ЦСКА может подписать Пепе. | soccernews.ru