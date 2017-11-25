Миланов пропустит порядка трёх месяцев

Стали известны сроки восстановления полузащитника ЦСКА Георги Миланова, у которого диагностирован перелом левой малоберцовой кости.

"До начала учебно-тренировочного сбора в Кампоаморе он будет восстанавливаться по реабилитационной программе, которую мы ему подготовили. На восстановление ему должно потребоваться от двух с половиной до трёх месяцев" - сказал врач армейского клуба Шагабутдин Керимов.

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