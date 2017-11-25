Миланов пропустит порядка трёх месяцев

Теги цска москвагеорги миланов

Миланов пропустит порядка трёх месяцев

Стали известны сроки восстановления полузащитника ЦСКА Георги Миланова, у которого диагностирован перелом левой малоберцовой кости.

"До начала учебно-тренировочного сбора в Кампоаморе он будет восстанавливаться по реабилитационной программе, которую мы ему подготовили. На восстановление ему должно потребоваться от двух с половиной до трёх месяцев" - сказал врач армейского клуба Шагабутдин Керимов.

Не пропустите: Защитник ЦСКА выбыл до конца года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 17 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Амкар 18 21
11 Рубин 17 20
12 Тосно 18 20
13 Ростов 17 19
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов