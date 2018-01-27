Миланов восстановился после травмы

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Миланов восстановился после травмы

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний болгарин не играл с ноября из-за перелома малоберцовой кости.

Теперь же Миланов приступил к тренировкам в общей группе. Впрочем, в ближайшие дни он будет заниматься с незначительными ограничениями.

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