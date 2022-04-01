Миланские гранды заинтересованы в Дарвине Нуньесе

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Миланские гранды заинтересованы в Дарвине Нуньесе

Фото: твиттер Нуньеса\Автор неизвестен

Уругвайский форвард лиссабонской "Бенфики" Дарвин Нуньес привлек интерес грандов итальянской Серии А, сообщает издание A Bola.

По информации источника, "Интер" и "Милан" намерены побороться за трансфер нападающего грядущим летом, однако сама "Бенфика" не будет расставаться с ним менее чем за 60 миллионов евро.

В нем также заинтересованы три клуба АПЛ: "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", а еще мадридский "Атлетико" и "Барселона".

В нынешнем сезоне он сыграл в 33 матчах "Бенфики" во всех турнирах, в которых забил 26 голов.

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Комментарии

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werwewr23

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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