Миланские гранды заинтересованы в Дарвине Нуньесе

Фото: твиттер Нуньеса\Автор неизвестен

Уругвайский форвард лиссабонской "Бенфики" Дарвин Нуньес привлек интерес грандов итальянской Серии А, сообщает издание A Bola.

По информации источника, "Интер" и "Милан" намерены побороться за трансфер нападающего грядущим летом, однако сама "Бенфика" не будет расставаться с ним менее чем за 60 миллионов евро.

В нем также заинтересованы три клуба АПЛ: "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", а еще мадридский "Атлетико" и "Барселона".

В нынешнем сезоне он сыграл в 33 матчах "Бенфики" во всех турнирах, в которых забил 26 голов.

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