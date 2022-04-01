Миланские гранды заинтересованы в Дарвине Нуньесе
Фото: твиттер Нуньеса\Автор неизвестен
Уругвайский форвард лиссабонской "Бенфики" Дарвин Нуньес привлек интерес грандов итальянской Серии А, сообщает издание A Bola.
По информации источника, "Интер" и "Милан" намерены побороться за трансфер нападающего грядущим летом, однако сама "Бенфика" не будет расставаться с ним менее чем за 60 миллионов евро.
В нем также заинтересованы три клуба АПЛ: "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", а еще мадридский "Атлетико" и "Барселона".
В нынешнем сезоне он сыграл в 33 матчах "Бенфики" во всех турнирах, в которых забил 26 голов.
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|Команда
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|Ливерпуль
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18