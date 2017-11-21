"Милану" грозит отстранение от еврокубков

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"Милану" грозит отстранение от еврокубков

УЕФА может исключить "Милан" из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает Marca.

По сведениям издание, руководство "россонери" после больших трансферных трат прошлым летом намеревалось поправить финансовое положение за счёт выхода в групповой этап Лиги Чемпионов.

Впрочем, сейчас "Милан" занимает только седьмое место в Серии А и имеет все шансы снова не попасть в самый престижный еврокубковый турнир.  

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