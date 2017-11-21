"Милану" грозит отстранение от еврокубков
УЕФА может исключить "Милан" из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщает Marca.
По сведениям издание, руководство "россонери" после больших трансферных трат прошлым летом намеревалось поправить финансовое положение за счёт выхода в групповой этап Лиги Чемпионов.
Впрочем, сейчас "Милан" занимает только седьмое место в Серии А и имеет все шансы снова не попасть в самый престижный еврокубковый турнир.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|33
|3
|Ювентус
|13
|31
|4
|Рома
|12
|30
|5
|Лацио
|12
|28
|6
|Сампдория
|12
|26
|7
|Милан
|13
|19
|8
|Торино
|13
|18
|9
|Фиорентина
|13
|17
|10
|Болонья
|13
|17
|11
|Кьево
|13
|17
|12
|Аталанта
|13
|16
|13
|Кальяри
|13
|15
|14
|Удинезе
|12
|12
|15
|Кротоне
|13
|12
|16
|Сассуоло
|13
|11
|17
|СПАЛ
|13
|10
|18
|Дженоа
|13
|9
|19
|Хеллас Верона
|13
|6
|20
|Беневенто
|13
|0