"Милану" и "Аталанте" предложили услуги форварда "Ливерпуля"

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"Милану" и "Аталанте" предложили услуги форварда "Ливерпуля" Фото: инстаграм Ориги

Форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги близок к уходу из клуба.

Как сообщает журналист Николо Скира, услуги 26-летнего бельгийца были предложены "Аталанте" и "Милану". Футболист просит зарплату 3,5-4 миллиона евро за сезон.

Соглашение Ориги с "Ливерпулем" истекает по окончании сезона, однако в контракте прописана опция продления еще на год.

В текущем сезоне Ориги принял участие в 14 матчах, в которых забил пять голов и отдал три ассиста.

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