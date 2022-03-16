"Милану" и "Аталанте" предложили услуги форварда "Ливерпуля"
Фото: инстаграм Ориги
Форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги близок к уходу из клуба.
Как сообщает журналист Николо Скира, услуги 26-летнего бельгийца были предложены "Аталанте" и "Милану". Футболист просит зарплату 3,5-4 миллиона евро за сезон.
Соглашение Ориги с "Ливерпулем" истекает по окончании сезона, однако в контракте прописана опция продления еще на год.
В текущем сезоне Ориги принял участие в 14 матчах, в которых забил пять голов и отдал три ассиста.
Читайте также: Кессье ради "Барселоны" отклонил более выгодное предложение из АПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" закроет сделку по Холанду при одном условии
-
Ракицкий может присоединиться к Крыховяку в Греции
-
Хавбек "Рубина" вернулся в "Мидтъюлланд"
-
Симеоне пострадал от фанатов "Манчестер Юнайтед" после вылета их команды из ЛЧ
-
Холанд будет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ, если перейдет в "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
Ферлан Менди пропустит "Класико". Бензема под вопросом
-
Расписание оставшихся туров РПЛ
-
Стало известно, какую сумму нужно будет заплатить за Тчуамени
-
"Реал" закроет сделку по Холанду при одном условии
-
"Манчестер Юнайтед" накажет фанатов, которые бросали предметы в Симеоне
-
Ракицкий может присоединиться к Крыховяку в Греции
-
"Интер" может подписать форварда "Аякса"
-
Легионер "Рубина" перешел в "Юргорден"
-
"Милану" и "Аталанте" предложили услуги форварда "Ливерпуля"
-
Видаль может перебраться в Бразилию
-
Клопп прокомментировал ситуацию с контрактом Салаха
-
Хавбек "Рубина" вернулся в "Мидтъюлланд"
-
Мазрауи отрицает договоренность с "Барселоной"
-
"Рубин" нашел 13 ошибок в работе судей на матче с "Ростовом"
-
Газизов сообщил, что клубы РПЛ не обсуждают переход на формат "весна-осень"
-
1
Гари Невилл прокомментировал вылет "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов
-
Широков отреагировал на уход главы департамента судейства РФС
-
Агент Варга о Семаке: "Он достоин тренировать любую команду в мире"
-
Симеоне пострадал от фанатов "Манчестер Юнайтед" после вылета их команды из ЛЧ
-
Агент Гурцкая выступает против расширения РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17