"Милану" интересен защитник "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По сведениям Gazzetta dello Sport, в услугах 29-летнего хорвата заинтересован "Милан". Отмечается, что Предраг Миятович, представляющий интересы игрока, уже ведет переговоры с "россонери".

Контракт Ловрена с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Ловрена один забитый мяч и один ассист в 18 играх.

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