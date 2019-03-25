"Милану" нужен хавбек "Наполи" Диавара

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"Милану" нужен хавбек "Наполи" Диавара

"Милан" вновь желает заполучить хавбека "Наполи" Амаду Диавара.

Как сообщает Football Italia, "россонери" уже вели переговоры по трансферу 21-летнего африканского игрока минувшей зимой. Напомним, что "Наполи" оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

Соглашение Диавара с клубом истекает летом 2021 года. В этом сезоне он провел 19 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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