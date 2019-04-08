"Милану" принесут извинения за судейские ошибки в матче с "Ювентусом"
Президент Ассоциации судей Италии Марчелло Никки и глава судейского комитета Никола Риццоли собираются встретиться с наставником "Милана" Дженнаро Гаттузо и спортивным директором клуба Леонардо, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, функционеры намерены принести извинения представителям "россонери" за ошибки арбитра Микаэля Фаббри и его ассистентов в матче 31-го тура Серии А против "Ювентуса".
Никки и Риццоли признают, что рефери ошибся, не назначив пенальти в ворота "старой синьоры" за игру рукой Алекса Сандро после навеса Давида Калабрии и фол Марио Манджукича против Алессио Романьоли.
Напомним, что матч завершился победой "Ювентуса" со счётом 2:1. Также стоит отметить, что в Серии А используется система VAR.
Не пропустите видеообзор матча "Ювентус" - "Милан". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Аталанта
|31
|52
|5
|Милан
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Эмполи
|31
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|30
|11