"Милану" принесут извинения за судейские ошибки в матче с "Ювентусом"

Президент Ассоциации судей Италии Марчелло Никки и глава судейского комитета Никола Риццоли собираются встретиться с наставником "Милана" Дженнаро Гаттузо и спортивным директором клуба Леонардо, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, функционеры намерены принести извинения представителям "россонери" за ошибки арбитра Микаэля Фаббри и его ассистентов в матче 31-го тура Серии А против "Ювентуса".

Никки и Риццоли признают, что рефери ошибся, не назначив пенальти в ворота "старой синьоры" за игру рукой Алекса Сандро после навеса Давида Калабрии и фол Марио Манджукича против Алессио Романьоли.

Напомним, что матч завершился победой "Ювентуса" со счётом 2:1. Также стоит отметить, что в Серии А используется система VAR.

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