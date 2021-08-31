Милевский близок к завершению карьеры

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Милевский близок к завершению карьеры

Фото инстаграм Артёма Милевского

Бывший игрок сборной Украины Артём Милевский может в ближайшее время объявить о решении повесить бутсы на гвоздь.

По информации "ТаТоТаке", 36-летний футболист, находящийся сейчас без клуба, склоняется к варианту с завершением карьеры.

В минувшем сезоне Милевский играл за "Минай". Он также известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Тосно" и брестское "Динамо".

В период с 2006 по 2012 год нападающий провёл 50 матчей за сборную Украины и забил 8 голов.

Не пропустите: Милевский поддерживает форму в тренажёрном зале. | http://soccernews.ru
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