Милевский близок к завершению карьеры
Фото инстаграм Артёма Милевского
Бывший игрок сборной Украины Артём Милевский может в ближайшее время объявить о решении повесить бутсы на гвоздь.
По информации "ТаТоТаке", 36-летний футболист, находящийся сейчас без клуба, склоняется к варианту с завершением карьеры.
В минувшем сезоне Милевский играл за "Минай". Он также известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Тосно" и брестское "Динамо".
В период с 2006 по 2012 год нападающий провёл 50 матчей за сборную Украины и забил 8 голов.
Не пропустите: Милевский поддерживает форму в тренажёрном зале. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Сульшер высказался о трансфере Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
"Рубин" объявил об уходе Йевтича в АЕК
-
Милевский близок к завершению карьеры
-
Влашич высказался о переходе из ЦСКА в "Вест Хэм"
-
"Барселона" нацелилась на Кавани
-
Роналду прокомментировал своё возвращение в "Манчестер Юнайтед"
-
Хавбек "Спартака" Крал станет одноклубником Влашича в "Вест Хэме"
-
"Атлетико" ответил на предложение "Барселоны" об аренде Фелиша
-
"Ливерпуль" продлил соглашение с капитаном Хендерсоном
-
Официально: Роналду заключил с "Манчестер Юнайтед" контракт по схеме "2+1"
-
Миранчук готов присоединиться к "Милану"
-
Куман требует усиления атаки "Барселоны"
-
"Спартак" назвал сроки восстановления Мелкадзе
-
Названа сумма трансфера Камавинга в "Реал"
-
Официально: Влашич перешёл из ЦСКА в "Вест Хэм"
-
Официально: Мойсе Кин вернулся в "Ювентус"
-
Ловрен высказался о своём будущем в "Зените"
-
1
"Ювентус" объявил о продаже Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
"Динамо" продлило контракт со вторым вратарём
-
1
УЕФА заменил главного арбитра матча Россия - Хорватия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13