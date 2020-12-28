Милевский: "Для меня дико не выпить пивка с пацанами после игры"
Форвард "Миная" Артём Милевский признался, что считает абсолютно нормальным выпить пива с партнёрами по команде после матчей.
"Нынешние футболисты не пьют. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Вот видишь. Даже бокал не выпьешь. А что вы делаете? В игры играете? Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не попить пивка. Для меня это вообще дико", - сказал Милевский.
Напомним, что на прошлой неделе 35-летний футболист вернулся в УПЛ, подписав контракт на 1,5 года с "Минаем".
Украинский нападающий наиболее известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Тосно" и брестское "Динамо".
Не пропустите: "Можем послать друг друга". Милевский рассказал о своих отношениях с президентом киевского "Динамо". | http://soccernews.ru
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