Милевский: "Если бы я был тренером киевского "Динамо", то пригласил бы себя в команду"
Форвард брестского "Динамо" Артём Милевский уверен, что смог бы усилить свою бывшую команду киевское "Динамо".
"С учётом того, как я провёл последний сезон, если бы я был тренером "Динамо", то пригласил бы себя в команду. И было бы неважно, попадал бы я в стартовый состав или нет. Я бы разговаривал с ребятами, пытался бы им чем-то помочь. Может быть, я бы не успевал за темпом, когда выходил. Я ж не знаю, какой темп сейчас в чемпионате Украины. Но то, что я бы помог команде, это сто процентов. В раздевалке и на поле", - сказал 35-летний футболист.
В прошлом розыгрыше белорусской Премьер-лиги Милевский сыграл за брестское "Динамо" 26 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
За киевское "Динамо" скандальный нападающий выступал с 2002 по 2013 год.
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|Шахтер
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|Гранит
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|Нафтан
|26
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|26
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|Динамо Брест
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